Dopo l'infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina, Lindsey Vonn sta affrontando una fase di recupero. La campionessa americana si sta sottoponendo a cure e fisioterapia dopo l’incidente che l’ha coinvolta durante la competizione. Al momento, non ci sono dettagli precisi sui tempi di ritorno, ma è chiaro che il suo staff lavora per permetterle di tornare in forma quanto prima. I fan e gli addetti ai lavori la seguono con attenzione, sperando in un pieno recupero.

Dopo l’infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina, come sta Lindsey Vonn? Ecco le prime parole dell’atleta statunitense. Tanta apprensione intorno alla sciatrice statunitense Lindsey Vonn, tra le più forti e vincenti di sempre. La sportiva come sta? Per la prima volta l’atleta ha commentato la caduta di domenica, durante la discesa libera femminile nel corso delle Olimpiadi di Milano Cortina. Purtroppo la caduta si è verificata poco dopo la partenza, quando ha perso il controllo ed è scivolata. Portata via in elisoccorso e ricoverata in ospedale a Treviso, i medici si sono subito presi cura di lei. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Come sta Lindsey Vonn dopo l’infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina, gli ultimi aggiornamenti

Approfondimenti su Milano Cortina

Lindsey Vonn si riprende dopo l'infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Lindsey Vonn si trova ancora in ospedale a Treviso, dove ieri è stata operata alla gamba sinistra.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Lindsey Vonn AIRLIFTED After Horror Crash Days Before the Olympics | Shocking Downhill Incident

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Come sta Lindsey Vonn dopo la caduta a Cortina: frattura alla gamba, già operata a Treviso. Il video dell'incidente; Vonn operata per la stabilizzazione di una frattura alla gamba sinistra; Olimpiadi dal sogno all'incubo: come sta Lindsey Vonn dopo i 13 secondi di dramma; Dramma Lindsey Vonn: la caduta, le urla, tutto quello che sappiamo.

Come sta Lindsey Vonn, le condizioni dopo la tremenda caduta a Cortina: operata alla gamba sinistraLindsey Vonn voleva chiudere in bellezza. Il suo è stato un grande ritorno, talmente grande da essere la grande favorita per l'oro nella discesa di Milano-Cortina 2026. L'americana, però, a pochi gior ... fanpage.it

Come sta Lindsey Vonn? Perché il bollettino medico non arriverà e gli ultimi aggiornamentiLindsey Vonn è ricoverata presso il reparto di ortopedia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove nel pomeriggio di ieri è stata operata alla gamba ... oasport.it