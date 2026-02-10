Come sarà la casa di Valentina Ferragni | Colori neutri e bagno alla francese ma col bidet

La casa di Valentina Ferragni sta prendendo forma. I lavori continuano e la influencer si mostra soddisfatta, parlando di colori neutri e di un bagno alla francese con il bidet. Ha già sistemato gli alimenti che desiderava, segno che il progetto procede bene. Restano da vedere i dettagli, ma il suo entusiasmo è evidente.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.