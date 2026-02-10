Come sarà la casa di Valentina Ferragni | Colori neutri e bagno alla francese ma col bidet
La casa di Valentina Ferragni sta prendendo forma. I lavori continuano e la influencer si mostra soddisfatta, parlando di colori neutri e di un bagno alla francese con il bidet. Ha già sistemato gli alimenti che desiderava, segno che il progetto procede bene. Restano da vedere i dettagli, ma il suo entusiasmo è evidente.
Proseguono i lavori nella nuova casa di Valentina Ferragni, che è entusiasta: "Ci sono tutti gli alimenti che speravo di ottenere in questa ristrutturazione".🔗 Leggi su Fanpage.it
