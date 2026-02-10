Come è morto Niccolò Galli il figlio dell' ex portiere | l' ultima partita in nazionale il tragico incidente

La notte tra il 9 e il 10 febbraio 2001, la vita di Niccolò Galli si spezzò in un incidente tragico. Il giovane, figlio dell’ex portiere, aveva appena concluso la sua ultima partita in nazionale quando si verificò la tragedia. Ora, a distanza di 25 anni, si ricorda ancora quel momento che ha sconvolto tutti.

Bologna, 10 febbraio 2026 – Fu nella notte piovosa del 9 febbraio 2001 che il destino si chiuse tragicamente sulla giovane vita di Niccolò Galli. Oggi sulle pagine del Carlino, parla il padre Giovanni, ex portiere della Nazionale, visto che ogni anno in questo giorno a Casteldebole c’è un momentoa cerimonia in onore del difensore diciassettenne del Bologna, morto in un incidente stradale. Ma la ferita del padre e della sua famiglia non si è mai chiusa, ogni giorno torna a dolere. Il ricordo di Niccolò, che se oggi fosse vivo avrebbe 42 anni, “per me torna ogni giorno, ogni momento”, racconta Giovanni Galli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A venticinque anni dalla morte di Niccolò Galli, il padre Giovanni ricorda il figlio con emozione.

