Come è morto Niccolò Galli il figlio dell' ex portiere | l' ultima partita in nazionale il tragico incidente

Da ilrestodelcarlino.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte tra il 9 e il 10 febbraio 2001, la vita di Niccolò Galli si spezzò in un incidente tragico. Il giovane, figlio dell’ex portiere, aveva appena concluso la sua ultima partita in nazionale quando si verificò la tragedia. Ora, a distanza di 25 anni, si ricorda ancora quel momento che ha sconvolto tutti.

Bologna, 10 febbraio 2026 – Fu nella notte piovosa del 9 febbraio 2001 che il destino si chiuse tragicamente sulla giovane vita di Niccolò Galli. Oggi sulle pagine del Carlino, parla il padre Giovanni, ex portiere della Nazionale, visto che ogni anno in questo giorno a Casteldebole c’è un momentoa cerimonia in onore del difensore diciassettenne del Bologna, morto in un incidente stradale. Ma la ferita del padre e della sua famiglia non si è mai chiusa, ogni giorno torna a dolere. Il ricordo di Niccolò, che se oggi fosse vivo avrebbe 42 anni, “per me torna ogni giorno, ogni momento”, racconta Giovanni Galli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

come 232 morto niccol242 galli il figlio dell ex portiere l ultima partita in nazionale il tragico incidente

© Ilrestodelcarlino.it - Come è morto Niccolò Galli, il figlio dell'ex portiere: l'ultima partita in nazionale, il tragico incidente

Approfondimenti su Niccolò Galli

“Leo non c’è più ma potete farcela”. Appello di Galli ai genitori del bimbo morto all’asilo. Il portiere azzurro ha perso un figlio

Galli ricorda il figlio Niccolò, scomparso a 17 anni: una fondazione per l’eredità di passione e solidarietà.

A venticinque anni dalla morte di Niccolò Galli, il padre Giovanni ricorda il figlio con emozione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Niccolò Galli

Argomenti discussi: Giovanni Galli ricorda il figlio: Penso a Niccolò ogni giorno. Mi chiedo che volto avrebbe; Giovanni Galli, la morte del figlio Niccolò 25 anni fa: Chissà che volto avrebbe, un giorno la mia famiglia lo riabbraccerà....; Luigi Veronelli, centenario della nascita: Ha rivoluzionato il mondo del vino; La Torino ferita, in 20 mila per Aska: prima il corteo pacifico, poi la guerriglia.

come è morto niccolòGiovanni Galli ricorda il figlio: Penso a Niccolò ogni giorno. Mi chiedo che volto avrebbeVenticinque anni fa il giovane calciatore del Bologna morì in un incidente. La commemorazione in Emilia. A lui è intitolata una fondazione benefica La vita è come un libro. Non sappiamo ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.