Come Back alla Terrazza Martini

Venerdì sera alla Terrazza Martini si anima con la festa Come Back. Dalle 20:30, si può gustare un apericena buffet a 20 euro, mentre DJ set e musica di Andrea Pandis’Jay e Leodeejay riempiono la notte di vibrazioni. Presenti anche Alessio Parigi come voice. La serata si conclude con la premiazione della maschera più bella, prima di lasciar spazio ai dolci dopo mezzanotte. Un evento che ha portato tanta gente a divertirsi in un’atmosfera vivace e colorata.

CARNEVALE @ TERRAZZA MARTINI Venerdì 13 Febbraio COME BACK – La Terrazza 2.0Maschere, luci, musica e vibrazioni che accendono la notte Dalle 20:30 apericena buffet con Drink 20 euroDJ set: Andrea Pandis'Jay & LeodeejayVoice: Alessio ParigiPremiazione Maschera più bella Dopo mezzanotte dolci di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

