Si è appena conclusa la seconda sessione di allenamento per i salti nella combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Herola e Thomas Rettenegger si sono messi in evidenza con salti convincenti, mentre gli atleti si preparano alle gare che si terranno tra pochi giorni. La competizione si avvicina e l’attenzione si concentra sui risultati di questi ultimi allenamenti.

Si è conclusa da pochi minuti la seconda sessione di salti di allenamento per quanto riguarda la combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A Predazzo il trampolino piccolo, finora ben più che utilizzato, vede di scena i big della specialità avvicinarsi all'individuale che, nella giornata di domani, assegnerà la prima delle tre medaglie in palio in questa rassegna a cinque cerchi. Nella prima sessione primo posto per l'austriaco Thomas Rettenegger con 106.5 metri e 87.1 punti, davanti al finlandese Ilkka Herola (104.5 e 82.9) e al norvegese Jens Luraas Oftebro (104 e 81.6). Nella seconda i primi due sono sempre Rettenegger e Herola (106.

Combinata nordica: Herola e Thomas Rettenegger in evidenza nell'ultima serie di salti di allenamento alle Olimpiadi

Nel PCR di Oberhof, valido come primo evento del fine settimana tedesco di Coppa del Mondo di combinata nordica maschile, guida Thomas Rettenegger con Costa al 30° posto.

Questa mattina a Seefeld si è disputato il primo turno del PCR della combinata nordica, con Thomas Rettenegger che ha conquistato la testa della classifica.

