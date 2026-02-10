Combinata femminile in diretta | la discesa sta per iniziare

Questa mattina le atlete sono pronte sulla neve per la partenza della discesa della combinata femminile. La gara si svolge in diretta, con le concorrenti che si preparano a sfidarsi in una prova decisiva che unisce sci alpino e salto. La tensione è alta, e tutti gli occhi sono puntati sulle prime curve.

Il quadro olimpico della combinata femminile presenta una sfida che unisce due discipline per offrire una gara completa e decisiva. Le atlete si preparano a una prova in cui velocità e tecnica si alternano, con l'obiettivo di ottenere un risultato complessivo che premi l'insieme delle prestazioni nelle due manche. La formula resta quella che caratterizza la competizione: ciascuna atleta è abbinata a una collega della stessa nazione e la gara si articola in due prove distinte. Si parte con la discesa libera e si chiude con lo slalom, determinando l'ordine di partenza della seconda manche in base alle classifiche della prima.

