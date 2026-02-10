Comandiamo noi a Rimini non ci possono fare niente condannati per una rapina da 10 euro

Due uomini di 48 e 40 anni sono stati condannati per rapina dopo aver tentato di rubare alcune bottiglie di birra del valore di circa 10 euro. La vicenda si è svolta a Rimini, dove i due sono stati riconosciuti colpevoli di aver cercato di portare via il bottino senza successo. Durante il processo, hanno ribadito più volte che “comandiamo noi a Rimini, non ci possono fare niente”.

Un misero bottino è costato la condanna a 4 anni per due 40enni finiti sul banco degli imputati per aver sottratto delle bottiglie di birra in un minimarket Un misero bottino di alcune bottiglie di birra, del valore di circa 10 euro, è costato una condanna per rapina a due uomini di 48 e 40 anni. Il “colpo” risale a giugno del 2024 quando gli autori, uno originario di Napoli ma domiciliato a Rimini e l’altro originario di Nola e residente a Varese, erano entrati in un minimarket di Marina Centro gestito da uno straniero. Dopo aver preso le birre dagli scaffali, secondo quanto ricostruito, avevano cercato di allontanarsi senza pagare e quando il proprietario li aveva fermati per presentargli il conto era scoppiato il putiferio.🔗 Leggi su Riminitoday.it

