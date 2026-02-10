Colpito con le forbici il cane non ce l’ha fatta

Olbia piange un cane ucciso con le forbici dopo un episodio di violenza che ha coinvolto anche una persona. Nel pomeriggio di ieri, un uomo è stato arrestato mentre il cane non ce l’ha fatta a causa delle ferite riportate. La città si sveglia sotto shock, con i residenti che chiedono risposte e maggiore sicurezza.

Olbia, spirale di violenza: un arresto e un cane ucciso con le forbici. La città di Olbia è scossa da una serie di eventi drammatici che si sono susseguiti rapidamente nel pomeriggio di ieri, 10 febbraio 2026. Un uomo di 26 anni, cittadino tunisino e in attesa di valutazione del suo status, è stato arrestato dai Carabinieri a seguito di un’aggressione che ha coinvolto due persone e, tragicamente, la morte di un cane. L’episodio, avvenuto nei pressi del bar Bua, ha lasciato la comunità locale in uno stato di sgomento e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione di tali situazioni di emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un uomo di 26 anni di origini tunisine ha seminato il panico nel centro di Olbia.

Olbia, morto il cane colpito con le forbici. L’aggressore che ha ferito due persone è stato arrestato per tentato omicidio plurimoSuccessivamente il tunisino si è spostato tra via Roma e via Regina Elena. In questa zona ha ferito un cane che si trovava con il proprio padrone, sotto il tavolino di un bar: colpito improvvisamente, ... lanuovasardegna.it

Armato di forbici ferisce due persone e uccide un cane a Olbia(ANSA) – OLBIA, 10 FEB – Armato di forbici, ha seminato il panico in diverse zone di Olbia finché non è stato bloccato e arrestato in flagranza per tentato omicidio dai Carabinieri della sezione Radio ... espansionetv.it

Un uomo è entrato in un centro massaggi di Olbia e ha ferito al collo con delle forbici l'impiegata. Poi si è spostato nella piazza centrale del paese dove, sempre impugnando le forbirci, ha ferito alle spalle una guardia giurata. Poco dopo ha colpito a morte il - facebook.com facebook