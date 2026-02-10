Colpiti con le forbici Follia in Italia | un cane ucciso un agente gravissimo Disumano

Un uomo armato di forbici ha scatenato il panico a Olbia. Ha ferito due persone e ucciso un cane davanti a un bar. La scena è stata terribile, e uno degli agenti intervenuti è rimasto gravemente ferito. La polizia sta cercando l’autore di questa violenta escalation.

Armato di forbici, ha seminato il panico in diverse zone di Olbia, ferendo due persone e uccidendo il cane di un cliente di un bar. L’uomo è stato infine bloccato e arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio dai carabinieri della sezione Radiomobile, con il supporto dei militari della stazione di Porto Rotondo. L’aggressore è un uomo di origini tunisine, risultato richiedente asilo, che nel pomeriggio ha dato vita a una sequenza di attacchi senza una motivazione apparente. Le vittime, secondo quanto emerso, sarebbero state scelte in modo del tutto casuale e non avrebbero alcun legame tra loro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

In un quartiere di città, un uomo è stato ucciso a colpi di forbici in pieno giorno.

Un uomo di 26 anni di origini tunisine ha seminato il panico nel centro di Olbia.

