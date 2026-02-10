Collezione Numismatica 2026 le monete dedicate alle Olimpiadi e alla Ferrari

Questa mattina il Ministero dell’Economia e la Zecca dello Stato hanno mostrato la nuova Collezione Numismatica 2026. Sono monete dedicate alle Olimpiadi e alla Ferrari, due simboli italiani che rappresentano eccellenza e passione. La presentazione si è svolta nella Sala Ciampi del Mef, con l’obiettivo di celebrare eventi e protagonisti del prossimo anno.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Zecca dello Stato hanno presentato nella Sala Ciampi del Mef la nuova Collezione Numismatica della Repubblica Italiana, una serie di monete commemorative per celebrare eccellenze italiane ed eventi importanti del 2026. Le monete avranno un valore nominale tra i 2 e i 100 euro. Tra le grandi eccellenze italiane che hanno ricevuto una moneta commemorativa c’è Ferrari, celebrata simbolo di innovazione e di stile italiano. Immancabili invece le monete celebrative delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Presentata la nuova Collezione Numismatica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Collezione Numismatica 2026, le monete dedicate alle Olimpiadi e alla Ferrari Approfondimenti su Olimpiadi Ferrari Numismatica: il Colosseo, Pinocchio e la Ferrari le novità della collezione 2026 [VIDEO] Questa mattina a Roma è stata presentata la Collezione Numismatica 2026 della Italiana. Da Collodi a Ferrari, Mef e Zecca dello Stato presentano la collezione numismatica del 2026 La Zecca dello Stato ha svelato la collezione di monete per il 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi Ferrari Argomenti discussi: Monete italiane da collezione 2026: ori per FERRARI e MILANO-CORTINA; Da Collodi a Ferrari, Mef e Zecca dello Stato presentano la collezione numismatica del 2026; Alla città di Lecce dedicata una moneta della collezione numismatica 2026 coniata dalla Zecca dello Stato; Monete come asset culturale: il Tesoro lancia la Collezione numismatica 2026 tra Ferrari, Olimpiadi e storia d’Italia. Presentata la collezione Numismatica 2026 della Repubblica ItalianaRoma, 9 feb. (askanews) - Presentata la Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana, emessa dal ministero dell'Economia e delle Finanze ... notizie.tiscali.it Monete come asset culturale: il Tesoro lancia la Collezione numismatica 2026 tra Ferrari, Olimpiadi e storia d’ItaliaUn insieme di monete che celebra figure iconiche come San Francesco d’Assisi, Carlo Collodi, Riccardo Muti e la Ferrari, ma anche passaggi fondamentali della storia nazionale ... milanofinanza.it Presentata oggi nella Sala Ciampi del MEF la Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. All’evento sono intervenuti tra gli altri il Min facebook Monete: MEF e IPZS presentano la collezione numismatica 2026 Per saperne di più mef.gov.it/inevidenza/Mon… #numismatica #collezionenumismatica2026 #monete x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.