Collaudo della filovia chiude per due giorni strada Canaletto

Da modenatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì e venerdì, la strada Canaletto sud resterà chiusa al traffico tra via Gramsci e via Finzi. La chiusura serve a portare avanti il collaudo della nuova rete filoviaria. I lavori hanno provocato disagi, ma sono necessari per verificare il funzionamento del sistema. La circolazione sarà sospesa per due giorni, quindi gli automobilisti dovranno cercare percorsi alternativi.

Giovedì 12 e venerdì 13 febbraio sarà sospesa la circolazione in strada nazionale Canaletto sud, nel tratto da via Gramsci a via Finzi, per consentire attività di collaudo della rete filoviaria.Le attività saranno effettuate con cantiere mobile e la sospensione della circolazione, quando.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Canaletto Strada

Di Pillo (Pettinari sindaco): "La strada parco è un disastro dopo l'avvio della filovia" [FOTO]

Dopo l’avvio della filovia, la strada parco mostra un peggioramento dello stato di degrado, come segnalato da Massimiliano Di Pillo, capogruppo di “Pettinari sindaco”.

Chiude ancora la strada tra Feriolo e Fondotoce: dal 1° dicembre senso unico alternato per 15 giorni

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Canaletto Strada

Argomenti discussi: Strada Canaletto Sud: circolazione sospesa il 12 e 13 febbraio.

Modifiche alla viabilità a Modena per carnevale e collaudo filoviaimmagine di repertorio Giovedì 12 febbraio torna l’appuntamento del Carnevale del Giovedì grasso, con l’arrivo in città dal Bosco di Sotto della Famiglia Pavironica e il corteo delle maschere lung ... sassuolo2000.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.