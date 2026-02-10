Collaudo della filovia chiude per due giorni strada Canaletto

Giovedì e venerdì, la strada Canaletto sud resterà chiusa al traffico tra via Gramsci e via Finzi. La chiusura serve a portare avanti il collaudo della nuova rete filoviaria. I lavori hanno provocato disagi, ma sono necessari per verificare il funzionamento del sistema. La circolazione sarà sospesa per due giorni, quindi gli automobilisti dovranno cercare percorsi alternativi.

Giovedì 12 e venerdì 13 febbraio sarà sospesa la circolazione in strada nazionale Canaletto sud, nel tratto da via Gramsci a via Finzi, per consentire attività di collaudo della rete filoviaria.Le attività saranno effettuate con cantiere mobile e la sospensione della circolazione, quando.

