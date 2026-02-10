Colazione e visita a Palazzo Libertini Scuderi

Sicilia Gaia porta i visitatori a scoprire il Palazzo Libertini Scuderi a Catania. La visita guidata permette di ammirare un edificio unico, che combina due stili diversi: il rinascimentale e il liberty. Durante la mattina, i partecipanti fanno colazione prima di entrare nel palazzo, uno dei pochi esempi in città dove si uniscono queste due epoche architettoniche. La guida spiega come il palazzo rifletta il passaggio tra epoche e come ogni dettaglio racconti una storia diversa.

Sicilia Gaia organizza una visita guidata dedicata al Palazzo Scuderi Libertini Scuderi, unico edificio a Catania che coniuga mirabilmente due stili simili e allo stesso tempo diversi: quello rinascimentale e quello liberty.Fu realizzato da Carlo Sada, giunto a Catania nel 1874, divenendo.

