Col Mantova inizia l’era Rubinacci Alibi finiti per Rozzio e compagni

Questa mattina il Mantova ha ufficialmente cambiato guida tecnica, dando il benvenuto a Rubinacci come nuovo allenatore. La squadra, dopo le ultime sconfitte, cerca una svolta e si affida a questa nuova guida. Intanto, Rozzio e gli altri giocatori coinvolti negli alibi finiscono nel mirino e rischiano di essere esclusi dalla rosa. La piazza si domanda se il nuovo corso porterà i risultati sperati, anche perché il tempo per cambiare rotta si fa sempre più stretto.

Da Mantova al. Mantova. Pensare a quante cose sono cambiate, in peggio, nel giro di appena due mesi dà l'idea della volubilità del mondo del calcio e in particolare della Serie B. L'8 dicembre la Reggiana usciva dal 'Martelli' con tre punti meritatissimi e sembrava avviata verso una navigazione serena, addirittura con qualche velleità di playoff. Oggi, 10 febbraio, inizia il percorso di un nuovo allenatore, perché nel frattempo ne sono successe un po' di tutti i colori. Quattro titolari ceduti, infortuni, squalifiche, gol mangiati a porta spalancata e sette sconfitte su otto partite. Dionigi ha pagato i propri errori con il sovrapprezzo di quelli altrui e adesso – dopo l'esonero, 'scioccante' per le tempistiche – tocca a Rubinacci rimettere in moto una macchina che, a dire il vero, aveva sbandato pericolosamente senza però dare mai l'impressione di essersi spaccata.

