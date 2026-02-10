Cocaina a fiumi dall’Albania | sgominata banda di spacciatori

La polizia di Perugia ha smantellato una banda di spacciatori che importava grandi quantità di cocaina dall’Albania. Gli agenti hanno sequestrato droga e arrestato diversi membri del gruppo, che usavano telefoni criptati per evitare intercettazioni. L’operazione ha portato alla luce un'organizzazione ben strutturata, con rotte e metodi di comunicazione studiati nei minimi dettagli.

Perugia, 10 febbraio 2026 - La cocaina scorreva a fiumi e il clan, ben organizzato, sapeva anche come evitare le intercettazioni telefoniche, grazie all'uso di cellulari criptati. Si tratta di una vera e propria organizzazione criminale dedita al traffico di droga proveniente dall' Albania e diretta in Umbria e nel resto d'Italia. Sulle tracce della gang la Finanza di Perugia, che ha dato esecuzione oggi ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip presso il Tribunale su richiesta della locale Procura nei confronti di sette persone, ritenute gravemente indiziate di far parte della banda di spacciatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

