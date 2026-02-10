Ciclone Harry | sospese le bollette nei Comuni colpiti il plauso di Federconsumatori

Dopo il passaggio del ciclone Harry, diverse zone di Sicilia, Calabria e Sardegna si trovano in ginocchio. Le autorità hanno deciso di sospendere le bollette nei Comuni colpiti per alleviare la situazione alle famiglie in difficoltà. Federconsumatori ha accolto con favore questa misura, sottolineando la necessità di interventi concreti per aiutare chi ha subito danni. La situazione resta tesa e le comunità aspettano ancora risposte chiare dalle istituzioni.

L'intervento dopo l'emergenza climatica. Dopo il violento passaggio del ciclone Harry, che ha causato gravi danni in Sicilia, Calabria e Sardegna, Federconsumatori era intervenuta chiedendo misure concrete a sostegno delle popolazioni colpite. Tra le richieste avanzate figuravano la sospensione dei mutui sulle abitazioni e il rinvio del pagamento delle bollette di acqua, energia elettrica, gas e rifiuti nei territori maggiormente interessati dall'evento atmosferico eccezionale. La risposta è arrivata: ARERA ha disposto la sospensione delle bollette, decisione accolta con favore da Federconsumatori Sicilia, che ha espresso ringraziamento all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per la tempestività e l'attenzione dimostrata.

L'Arera ha deciso di sospendere per sei mesi le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti nei Comuni colpiti dal Ciclone Harry.

