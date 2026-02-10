Ciclone Harry bollette sospese 6 mesi

L’Arera ha deciso di sospendere per sei mesi il pagamento di bollette e avvisi di utenze per le zone colpite dal ciclone Harry. La misura riguarda Calabria, Sardegna e Sicilia, e si applica a partire dal 18 gennaio 2026. Le popolazioni di queste regioni non dovranno pagare luce, gas, acqua e rifiuti fino a luglio, per aiutare le famiglie che stanno affrontando le conseguenze della calamità.

11.47 L'Arera ha approvato un provvedimento d'urgenza che sospende per 6 mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti a favore delle popolazioni di Calabria, Sardegna e Sicilia colpite dal ciclone Harry, a partire dal 18 gennaio 2026. L'Autorità di regolazione ricorda che, come già previsto per i mutui, per accedere alle agevolazioni i titolari delle utenze dovranno farne richiesta al proprio fornitore entro il 3004. Sospesi anche i distacchi per morosità.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Ciclone Harry Maltempo, stop per 6 mesi pagamenti bollette in zone colpite da ciclone Harry L'Arera ha deciso di sospendere per sei mesi i pagamenti delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti nelle zone colpite dal ciclone Harry. Ciclone Harry, Arera sospende per 6 mesi le bollette nei comuni danneggiati: ecco quali L’Arera ha deciso di sospendere per sei mesi le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti nelle zone colpite dal ciclone Harry. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Il ciclone Harry entra nel vivo, maltempo estremo. Evoluzione prossime ore Ultime notizie su Ciclone Harry Ciclone Harry, Arera sospende il pagamento delle bollette nelle zone colpite per sei mesiLeggi su Sky TG24 l'articolo Ciclone Harry, Arera sospende il pagamento delle bollette nelle zone colpite per sei mesi ... tg24.sky.it Ciclone Harry, le popolazioni colpite non pagheranno le bollette per sei mesiL'Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, comunica di aver approvato un provvedimento d’urgenza che sospende per sei mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, ga ... msn.com Maltempo, sospeso il pagamento delle bollette di luce e gas nelle aree colpite dal ciclone Harry - facebook.com facebook Si è detto che il ciclone Harry non ha fatto vittime. Vero, se ci si ferma alla terraferma. Falso, se si alza lo sguardo di qualche miglio verso il mare. Quelli non contano Non hanno volti. E quando non hai un volto puoi anche morire due volte: in mare e nel silenz x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.