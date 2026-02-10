Ciclone Harry Arera sospende per 6 mesi le bollette nei comuni danneggiati | ecco quali

L’Arera ha deciso di sospendere per sei mesi le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti nelle zone colpite dal ciclone Harry. La misura riguarda i comuni di Calabria, Sardegna e Sicilia, tra cui Niscemi, che hanno subito danni a causa del maltempo. Le famiglie e le imprese delle aree interessate non dovranno più pagare le utenze durante questo periodo. La sospensione mira ad alleggerire la situazione dopo l’emergenza.

Il provvedimento d'urgenza interrompe il pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti. Le misure saranno applicate a tutte le fatture e agli avvisi con scadenza a partire dal 18 gennaio L'Arera ha approvato un provvedimento d'urgenza che sospende per sei mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti a favore delle popolazioni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, tra cui il Comune di Niscemi, interessate dagli effetti del ciclone Harry a partire dal 18 gennaio 2026. La delibera, che arriva a seguito della Dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 26 gennaio, riguarda tutte le utenze e forniture di famiglie e attività produttive che si trovano nei centri danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici, come individuati dall'ordinanza 1.🔗 Leggi su Palermotoday.it

