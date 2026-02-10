Ciaspolata d' amore

La sera, un gruppo di appassionati si prepara a salire sulla cima Lobbia. L’obiettivo è riscoprire il fascino del territorio, tra le piccole Dolomiti e la Lessinia che si uniscono in un paesaggio suggestivo. La camminata con le ciaspole diventa un’occasione per vivere il territorio in modo semplice e autentico, lontano dal caos quotidiano.

Un percorso serale per riscoprire l'amore per il nostro territorio. Andremo su cima Lobbia dove le piccole dolomiti e Lessinia si incontrano. Partenza ore 15:30 di Sabato 14 Febbraio presso il parcheggio del cimitero di Campofontana di Selva di progno. Costo Guida 15 euroAccompagnati da Roberto.

