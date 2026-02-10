Chris Horton torna protagonista | brilla con la Reyer Venezia a Napoli

La Reyer Venezia torna a vincere e lo fa con un protagonista in più: Chris Horton. Dopo un periodo di difficoltà, il giocatore americano ha dimostrato di essere fondamentale per la squadra, aiutandola a ritrovare equilibrio e solidità. La sua presenza in campo ha dato nuova linfa e sicurezza ai veneziani, che ora puntano a tornare ai livelli di sempre. La partita di Napoli ha mostrato quanto Horton sia importante per il team e quanto possa fare la differenza in questa fase della stagione.

La Reyer Venezia ritrova equilibrio e solidità grazie al rientro di Chris Horton, figura chiave in grado di rafforzare sia l'asse offensivo sia la struttura difensiva. Dopo una pausa di tre settimane per motivi familiari, il centro è tornato in campo a Napoli e ha offerto un contributo immediato, accompagnando un largo successo esterno e dimostrando fluidità nei movimenti e concretezza sotto canestro. Horton non scendeva in campo dal 21 gennaio e la Reyer ha coperto i minuti sotto canestro con Tessitori e Lever nelle sfide contro Olimpia Lubiana, Cantù e Manresa. In Campania ha lasciato subito il segno: 15 punti, seconda migliore prestazione stagionale in campionato, 7 rimbalzi e 3 stoppate in 24 minuti, entrando a fine primo quarto e innalzando l'impatto difensivo.

