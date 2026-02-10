La regista Chloé Zhao ha parlato di come l’arte e l’amore si intreccino, andando oltre la morte. In un’intervista, ha spiegato che il libro di Maggie O’Farrell, che tratta di amore, morte e metamorfosi, mostra come l’arte possa aiutare a superare le esperienze più dure della vita. Zhao ha sottolineato che queste storie ci ricordano che, anche di fronte alle perdite, l’arte rimane un modo per trovare senso e trasformare il dolore.

"Il libro di Maggie O’Farrell parla di amore, morte, metamorfosi. E di come l’arte possa trasformare queste esperienze umane. Mi trovavo in un momento della vita in cui iniziavo a mettere in discussione il mio scopo come narratrice. Mi è sembrata la storia giusta per esplorare tutto questo". Chloé Zhao, dopo l’Oscar 2021 per Nomadland e la parentesi Marvel con Eternals, è tornata dietro la macchina da presa per dare vita alle pagine del best-seller dell’autrice irlandese in Hamnet – Nel nome del figlio, ora in sala. Un film prodotto, tra i tanti, da Steven Spielberg e Sam Mendes, scritto dalla regista insieme alla stessa O’Farrell, vincitore di due Golden Globes – tra cui miglior film drammatico – e con all’attivo otto nomination agli Oscar. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chloé Zhao: "L’arte e l’amore. Oltre la morte"

