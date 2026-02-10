Chieti ricorda Michele Fazio vittima innocente delle mafie
Mercoledì 11 febbraio, a Chieti, si tiene un evento pubblico per ricordare Michele Fazio, il ragazzo ucciso a Bari nel 2001. La sala consiliare della provincia ospiterà l’iniziativa alle 18, con la partecipazione del padre, Pinuccio Fazio. Un momento per mantenere vivo il ricordo di una vittima innocente delle mafie.
Mercoledì 11 febbraio, nella sala consiliare della provincia di Chieti, alle ore 18, si terrà l'iniziativa pubblica in ricordo di Michele Fazio, il giovane ragazzo vittima innocente delle mafie ucciso a Bari il 12 luglio 2001, con la partecipazione del papà Pinuccio Fazio.
