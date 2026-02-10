Il Chiesanuova rompe il digiuno e batte l’Urbania al sesto tentativo. I padroni di casa vincono finalmente, segnando un gol su azione e conquistando i tre punti sul loro campo. Dopo un inizio difficile, la squadra di Mobili torna a sorridere, mentre l’Urbania lascia il campo con una sconfitta che fa male. I giocatori di Chiesanuova si sono mossi bene e hanno portato a casa una vittoria che cercavano da tempo.

Finalmente vittoria, finalmente gol su azione, finalmente fattore campo. Contro l’ Urbania che all’andata aveva inferto un 2-0 e "provocato" l’esonero di Mobili, il Chiesanuova ha festeggiato il ritorno al successo al sesto tentativo. Il primo nel 2026, il primo nel girone di ritorno. L’affermazione ha tolto i biancorossi dall’ultimo posto e consente di sognare ancora, tanto più che domenica i ragazzi di Mariotti ri-giocheranno in casa, contro l’Urbino. Un altro incrocio diretto visto che, come l’Urbania, i ducali sono all’11° posto con 25 punti, mentre Chiesanuova e Montegranaro sono a 23. Un 1-0 scaturito dalla lucidità, da scelte di formazione a sorpresa (Mongiello, Papa e Monaco in panca), dal gioco almeno per 45’ e che non è stato più ampio anche per sfortuna, vedi i due legni colti da Lezcano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Chiesanuova. "I miei giocatori sono stati bravi»

