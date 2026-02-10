Chiello si prepara per Sanremo | Paura? Solo di deludere me stesso

Chiello si sta preparando alla sua prima esperienza a Sanremo e non nasconde un po’ di paura. “Paura? Solo di deludere me stesso”, dice con sincerità. Venerdì prossimo, insieme agli altri artisti in gara, incontrerà anche il Presidente Mattarella. Un momento che lui stesso definisce un grande traguardo, anche se ammette di sentire un po’ di tensione.

Coraggio Presidente. Ascoltare Chiello parlare del suo Sanremo lascia un brivido lungo la schiena al pensiero che venerdì prossimo, assieme agli altri protagonisti di questa 76ª edizione, incontra Mattarella. E non tanto per la farfalla tatuata sullo zigomo così inusuale nella grigia quotidianità del Quirinale, quanto per un eloquio che emana una forte sensazione di altrove. Dove si trovi mentre vaga sul palco dell’Arci Bellezza tra i come e i perché di quella “Ti penso sempre” con cui fra poco più di due settimane sbarca all’Ariston, infatti, lo sa solo lui. Forse ancora in America, nello studio dell’eminente Steve Albini che ha prodotto il suo nuovo album “Agonia” (un titolo un programma) in uscita il 20 marzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Chiello partecipa al 76° Festival di Sanremo con il brano

Questa sera al Festival di Sanremo 2026, Chiello e Morgan si sono uniti sul palco per un omaggio a Luigi Tenco.

CHIELLO - TI PENSO SEMPRE (SANREMO 2026)

«Faccio un continuo lavoro su me stesso» Chiello si prepara per l'esibizione a Sanremo con Ti penso sempreManca sempre meno all'appuntamento con 76° Festival di Sanremo che si terrà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026. Tra i sui protagonisti, i 30 big in gara, c'è anche Chiello, che parteciperà c ... cosmopolitan.com

Chiello: A Sanremo? Spero di arrivare ultimo. Poi parla del nuovo albumNon chiedo compassione, io sono come sono'', canta Chiello in 'Scarlatta', uno dei brani più rappresentativi di 'Agonia', il nuovo album del cantautore lucano, in uscita il 6 marzo prossimo. Un disco ... today.it