chiedimi se sono infelice talk interattivo in difesa della scuola fragile

Martedì 24 febbraio 2026, alle 18.30, l’auditorium della Fondazione AEM di Milano ospita uno spettacolo talk interattivo intitolato “Chiedimi se sono infelice”. L’evento, curato dal dirigente scolastico Ludovico Arte dell’ITT Marco Polo di Firenze, si propone di mettere in luce le difficoltà delle scuole fragili e di coinvolgere il pubblico in un confronto diretto e senza fronzoli. L’obiettivo è portare attenzione su un tema spesso trascurato, con un linguaggio semplice e diretto, senza parole vuote.

Martedì 24 febbraio 2026 alle ore 18.30 andrà in scena, presso l’auditorium-teatro di Fondazione AEM di Piazza Po 3 a Milano, lo spettacolo-Talk interattivo in difesa della scuola fragile “Chiedimi se sono infelice”, a cura di Ludovico Arte, dirigente scolastico dell’ITT Marco Polo di Firenze.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Fondazione AEM Bassetti replica a Belen: “Se parla del vaccino anti-Covid è un’uscita infelice” Bassetti risponde a Belen, commentando la sua riflessione sul vaccino anti-Covid. Bassetti contro Belen: «Uscita infelice se parla del vaccino anti-Covid» La recente dichiarazione di Belen riguardo al vaccino anti-Covid ha suscitato diverse reazioni. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Fondazione AEM Argomenti discussi: Iscrizioni aperte per SFIDE - 100 incontri formativi all’interno di Fa’ la cosa giusta! a fiera Milano Rho a marzo. Chiedimi se sono infelice – Talk interattivo in difesa della scuola fragileSpettacolo aperto per dare voce e scena alla comunità della scuola. Anteprima milanese per Sfide - La scuola di tutti, l’appuntamento formativo ospite della fiera Fa’ la cosa giusta! 2026 ... vita.it Chiedimi se sono felice, Italia 1/ Trama e cast del 3° film di Aldo, Giovanni e Giacomo, oggi 17 agosto 2025Chiedimi se sono felice è una commedia drammatica diretta da Massimo Venier con il trio di Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel cast, anche Paola Cortellesi Chiedimi se sono felice, film su Italia 1 diretto ... ilsussidiario.net CHIEDIMI SE SONO FELICE - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.