Chiariello attacca duramente la narrazione del presunto furto nel match Genoa-Napoli. Il giornalista definisce la vicenda strumentalizzata e mistificata, puntando il dito contro quanto sta emergendo sui media. Secondo Chiariello, si tratta di una rappresentazione distorta che rischia di danneggiare l’immagine del Napoli e di alimentare polemiche ingiuste. La sua posizione è chiara: non si può alimentare questa narrazione senza basi solide.

"> Duro affondo di Umberto Chiariello contro quella che definisce una pericolosa deriva mediatica nel racconto dell’episodio chiave di Genoa-Napoli. Nel suo consueto editoriale in diretta su Radio CRC, Chiariello ha criticato apertamente il clima che si è creato attorno al rigore assegnato da Massa nei minuti finali e, soprattutto, l’utilizzo delle parole di Antonio Vergara come presunta prova di una “simulazione”. Secondo Umberto Chiariello su Radio CRC, «non è accettabile la mistificazione e il linciaggio mediatico che sta partendo sul povero Vergara», con un riferimento esplicito al rischio che l’audio venga strumentalizzato per costruire la tesi di un furto arbitrale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Chiariello contro la narrazione del “furto”: «Vergara strumentalizzato, mistificazione indecente»

Umberto Chiariello analizza l'andamento del Milan, evidenziando una crescita significativa della squadra.

