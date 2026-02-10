Chi ha ucciso Chiara Poggi Garlasco quel biglietto trovato al cimitero dalla mamma

Garlasco torna sotto i riflettori, questa volta per un dettaglio inaspettato. La mamma di Chiara Poggi ha trovato un biglietto al cimitero, un messaggio che potrebbe cambiare qualcosa nelle indagini. Da quasi vent’anni il caso resta aperto, e questa scoperta riaccende le speranze di fare luce su chi abbia ucciso Chiara nel 2007. Gli inquirenti stanno già verificando se quel biglietto possa contenere indizi utili o se sia solo un ricordo di dolore.

Il caso Garlasco resta uno dei fatti di cronaca nera più seguiti in Italia. A quasi vent'anni dall'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell'agosto 2007, continuano a emergere elementi legati al periodo immediatamente successivo al delitto, tra atti d'indagine, testimonianze e intercettazioni. Al centro della vicenda giudiziaria rimane Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, condannato in via definitiva. Nel tempo, tuttavia, l'attenzione pubblica si è concentrata anche su altri aspetti del racconto investigativo, compresi episodi segnalati dalla famiglia Poggi nei mesi successivi all'omicidio. Un biglietto anonimo del 2007, una parola incisa in stampatello — Marco — e la voce tremante di Rita Preda: frammenti che riemergono oggi e raccontano il clima di tensione, silenzi e depistaggi. Grazie a Bugalalla ora sappiamo che sul pc di Chiara Poggi, nascoste nelle cartelle di videogiochi, c'erano cartelle con file porno scaricati da internet. Tantissime. C'erano anche immagini e file scaricati da altri dispositivi, nascosti in manuali di giochi.

