Pamela Camassa ha ritrovato l’amore con Stefano Russo, dopo la fine della sua relazione con Filippo Bisciglia. La showgirl è stata vista recentemente in compagnia del nuovo compagno, confermando così il ritorno alla serenità sentimentale.

Dopo la fine della storia d’amore con Filippo Bisciglia, Pamela Camassa ha ritrovato l’amore accanto a Stefano Russo. La coppia era stata paparazzata al The Fox, un circolo romano, mentre si scambiava un tenerissimo bacio. Di Stefano Russo si sa poco e niente, secondo alcune indiscrezioni sarebbe un imprenditore e avrebbe una figlia piccola. Il primo incontro fra i due sarebbe avvenuto sul campo da padel. “Gli amici della showgirl – si legge sul settimanale Chi – raccontano che Pamela frequenta da qualche settimana il circolo. Inizialmente sembrava un semplice passatempo sportivo. Poi sono arrivate le prime voci, i primi gesti che parlano più di mille conferme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Stefano Russo, il nuovo compagno di Pamela Camassa

Pamela Camassa ha confermato sui social il suo nuovo rapporto con Stefano Russo, dopo aver mantenuto riserbo sulla relazione.

Stefano Russo è l'uomo recentemente associato a Pamela Camassa, nota showgirl e conduttrice televisiva.

