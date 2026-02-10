Chi è Giada la figlia di Patrizia De Blanck

Giada De Blanck è la figlia di Patrizia De Blanck e Giuseppe Drommi. La donna ha appena fatto parlare di sé, ma ancora pochi sanno molto sulla sua vita. È cresciuta tra Italia e Panama, seguendo le orme del padre diplomatico. Ora, si trova sotto i riflettori, mentre si cerca di capire quale ruolo riveste nel suo ambiente.

Giada De Blanck è la figlia di Patrizia De Blanck e Giuseppe Drommi, diplomatico e console di Panama. Classe 1981, per molti anni ha seguito le orme della madre in tv, tanto da prendere il soprannome di “Contessina”. Dopo un inizio di carriera nel mondo dello spettacolo, ha deciso di cambiare vita: ecco cosa fa oggi Giada. Giada De Blanck, l’infanzia e l’esordio in tv. Nata a Roma il 18 febbraio 1981, Giada De Blanck è figlia della Contessa Patrizia De Blanck – che si è spenta all’età di 85 anni – e di Giuseppe Drommi, console di Panama, scomparso quando lei aveva solo 7 anni. La sua infanzia e adolescenza sono trascorse con la consapevolezza di avere un cognome importante, legato a una donna aristocratica che vedeva il suo mondo quasi come una prigione, e che ha scelto di vivere la sua vita in modo libero e anticonvenzionale. 🔗 Leggi su Dilei.it

Giada De Blanck, figlia della contessa Patrizia De Blanck, si racconta senza filtri.

Giada, figlia di Patrizia De Blanck, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo grazie al concorso di Miss Italia.

