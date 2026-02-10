Che differenza c'è tra processionaria e bruco americano uno solo è velenoso | come riconoscerli

La processionaria e il bruco americano si confondono spesso, ma uno è velenoso e l’altro no. La differenza sta nell’aspetto, nel modo di muoversi e dove si trovano. La processionaria, infatti, è pericolosa e può causare reazioni allergiche, mentre il bruco americano non rappresenta un rischio. Conoscere le caratteristiche aiuta a distinguerli e a evitare rischi inutili.

