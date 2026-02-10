ChatGPT introduce la pubblicità | chi la vedrà e come evitarla

ChatGPT ha deciso di inserire annunci pubblicitari sulla sua piattaforma negli Stati Uniti. La novità riguarda soprattutto gli utenti con piani gratuiti o a basso costo, che ora vedranno pubblicità mentre usano il servizio. OpenAI ha spiegato che questa scelta serve a mantenere accessibili alcune funzionalità senza dover aumentare i prezzi. Per gli utenti, la novità può significare un cambiamento nell’esperienza quotidiana, con annunci che potrebbero interrompere le conversazioni. La società ha anche promesso di offrire strumenti per evitare o minimizzare le pubblicità, ma al momento non sono stati annunciati dettagli

ChatGPT ha introdotto la pubblicità all'interno della sua piattaforma negli Stati Uniti, una mossa strategica di OpenAI per sostenere l'accesso alle sue funzionalità, in particolare per gli utenti dei piani gratuiti e a basso costo. La novità, annunciata il 10 febbraio 2026, riguarda gli utenti adulti con abbonamenti Free e Go, escludendo quelli con piani Plus, Pro, Business, Enterprise ed Education che rimarranno senza annunci. Un cambiamento significativo per il chatbot più popolare del momento, che apre un nuovo capitolo nella sua evoluzione e solleva interrogativi sull'impatto dell'advertising sull'esperienza utente.

