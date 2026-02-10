ChatGPT ha provato a convincermi a vestirsi come un influencer della manosfera. Non sono qui per parlare di moda, ma la cosa mi ha colpito: l’intelligenza artificiale sembra sempre più coinvolta nelle faccende di tutti i giorni, anche in quelle più strane. A me, però, non fa né caldo né freddo: resto scettico sul suo ruolo nel nostro futuro.

ChatGPT conosce la moda? Mettiamo subito le cose in chiaro: non nutro grandi speranze né per l’intelligenza artificiale né per il futuro della nostra specie. Stiamo alimentando una creatura che non conosciamo, guidata da padroni dalle intenzioni tutt’altro che trasparenti. E non le stiamo dando un boccone ogni tanto: la stiamo ingozzando come un’oca a metà novembre, riempiendola di dati costosi e di ogni genere. Qualche giorno fa, alla stazione di London Bridge, ho visto una donna fissare il tabellone delle partenze mentre chiedeva a ChatGPT quando sarebbe arrivato il suo treno. La mia collega Rebecca Dolan ha persino parlato con ragazzi che usano l’IA per gestire la loro vita sentimentale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - ChatGPT ha cercato di farmi vestire come un influencer della manosfera

