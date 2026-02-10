Charlotte Hornets ingaggiano Pat Connaughton | tutti i dettagli

Le Charlotte Hornets hanno annunciato l’ingaggio di Pat Connaughton. Il giocatore arriva per rafforzare il reparto esterni e portare esperienza in campo. La squadra punta a migliorare le prestazioni e a trovare nuove soluzioni offensive e difensive. Connaughton si unisce al roster con l’obiettivo di contribuire fin da subito.

Le Charlotte Hornets hanno plasmato una nuova dinamica nel reparto esterni, inserendo un giocatore affidabile e versatile che amplia le opzioni tattiche a disposizione della squadra. Pat Connaughton arriva con un contratto biennale che prevede una opzione di squadra per la stagione 2026-27 e un valore complessivo di 3,82 milioni di dollari. L'operazione è stata completata dopo la liberazione di un posto a roster con il taglio di Malaki Branham, consentendo al team di definire le rotazioni per la parte restante della stagione. Connaughton porta esperienza e profondità sulle ali e sulle posizioni di guardia, offrendo flessibilità nelle combinazioni di quintetti e coprendo diverse esigenze difensive e offensive.

