Charlotte Hornets ingaggiano Pat Connaughton | tutti i dettagli

Da mondosport24.com 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Charlotte Hornets hanno annunciato l’ingaggio di Pat Connaughton. Il giocatore arriva per rafforzare il reparto esterni e portare esperienza in campo. La squadra punta a migliorare le prestazioni e a trovare nuove soluzioni offensive e difensive. Connaughton si unisce al roster con l’obiettivo di contribuire fin da subito.

Le Charlotte Hornets hanno plasmato una nuova dinamica nel reparto esterni, inserendo un giocatore affidabile e versatile che amplia le opzioni tattiche a disposizione della squadra. Pat Connaughton arriva con un contratto biennale che prevede una opzione di squadra per la stagione 2026-27 e un valore complessivo di 3,82 milioni di dollari. L’operazione è stata completata dopo la liberazione di un posto a roster con il taglio di Malaki Branham, consentendo al team di definire le rotazioni per la parte restante della stagione. Connaughton porta esperienza e profondità sulle ali e sulle posizioni di guardia, offrendo flessibilità nelle combinazioni di quintetti e coprendo diverse esigenze difensive e offensive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

charlotte hornets ingaggiano pat connaughton tutti i dettagli

© Mondosport24.com - Charlotte Hornets ingaggiano Pat Connaughton: tutti i dettagli

Approfondimenti su Charlotte Hornets

Coby White vicino ai Charlotte Hornets

Coby White sta per trasferirsi ai Charlotte Hornets.

Tosan Evbuomwan firma un two-way contract con gli Charlotte Hornets

I Charlotte Hornets hanno annunciato di aver firmato un contratto two-way con Tosan Evbuomwan.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Charlotte Hornets

charlotte hornets ingaggiano patNBA, Pat Connaughton arriva ultimo al fantasy football e si tinge i capelli di biondoIl veterano di Charlotte Pat Connaughton ha dovuto tingersi i capelli di biondo, pagando pegno dopo essere arrivato ultimo nel fantasy football interno allo spogliatoio degli Hornets. L'ex Bucks, ai m ... sport.sky.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.