Charlotte fermata in una partita tesa

La partita tra Detroit Pistons e Charlotte Hornets si è conclusa con la vittoria dei primi, che hanno battuto gli avversari 110-104. È stata una serata molto tesa, con momenti di grande intensità sul campo. Charlotte ha tentato di reagire, ma i Pistons sono riusciti a mantenere il vantaggio fino alla fine. La partita ha interrotto una serie di nove sconfitte per Detroit, regalando un po’ di sollievo ai tifosi.

Una serata intensa al personale ritmo NBA ha visto i Detroit Pistons imporsi sui Charlotte Hornets con il punteggio di 110-104, interrompendo la serie di nove successi consecutivi della squadra di casa. La partita ha presentato momenti di alta tensione, una gestione accurata dei possessi chiave e una chiusura efficace nei momenti decisivi, con protagonisti offensivi che hanno guidato la rimonta e la differenza nei minuti finali. La squadra ospite ha potuto contare su una prestazione significativa di Cade Cunningham, autore di 33 punti e 9 rimbalzi, affiancato da Duncan Robinson con 18 punti e da Jalen Duren, che ha segnato 15 punti prima dell'espulsione.

