Chappell Roan abbandona l’agenzia di Casey Wasserman a causa dei suoi rapporti con Ghislaine Maxwell

Chappell Roan lascia l’agenzia di Casey Wasserman, coinvolta in polemiche per i rapporti con Ghislaine Maxwell. La cantante ha deciso di interrompere i rapporti con l’agenzia dopo aver scoperto le email tra Wasserman e Maxwell, collegata a Jeffrey Epstein. La sua scelta arriva in un momento di grande attenzione mediatica sulla vicenda.

Chappell Roan ha annunciato di non essere più rappresentata dall’agenzia di talenti guidata dal responsabile dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, Casey Wasserman, al centro delle polemiche per i suoi scambi di email con Ghislaine Maxwell, partner e collaboratrice di Jeffrey Epstein. “Da oggi non sono più rappresentato da Wasserman, l’agenzia di talenti guidata da Casey Wasserman”, ha scritto la popstar. “Richiedo ai miei team i massimi standard e ho il dovere di proteggerli. Nessun artista, agente o dipendente dovrebbe mai essere obbligato a difendere o ignorare azioni che contrastano così profondamente con i nostri valori morali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La 68ª edizione dei Grammy si trasforma in un caso.

Questa mattina è stato annunciato ufficialmente che tra i presentatori dei Grammy 2026 ci sono anche Chappell Roan, Teyana Taylor e Karol G.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

