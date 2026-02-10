Championship scoiattolo fa invasione di campo e per prenderlo accade di tutto

Durante la partita tra Hull City e Bristol City, uno scoiattolo ha fatto irruzione in campo, creando scompiglio. L’animale si è fatto notare mordendo una porta e poi, scappando tra gli spalti, ha costretto gli ufficiali a sospendere il match. La scena ha attirato l’attenzione di tutti e ha trasformato un match normale in una giornata decisamente surreale.

Partita surreale tra Hull City e Bristol City: il match è stato sospeso per l'invasione di uno scoiattolo, entrato in campo, arrivato persino a mordere una porta e poi scappato sugli spalti, eludendo ogni tentativo di cattura.

