Cervia revisione del dimensionamento scolastico Il PD | Preoccupati dai tagli imposti dal Governo

La revisione del dimensionamento scolastico a Cervia fa innervosire il PD. I consiglieri locali esprimono preoccupazione per i tagli imposti dal Governo e temono ripercussioni sulla qualità dell’istruzione. La decisione arriva senza un confronto reale con le parti coinvolte, e questo solleva più di qualche dubbio tra chi si occupa di scuola ogni giorno.

"Seguiamo con apprensione la scelta del Governo e della struttura commissariale ad esso collegata di procedere con rapidità alla revisione del dimensionamento scolastico. In particolare, nella provincia di Ravenna e, nello specifico, a Cervia, si è deciso per l'accorpamento dell'Istituto.

