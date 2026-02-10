Cervia revisione del dimensionamento scolastico Il PD | Preoccupati dai tagli imposti dal Governo
La revisione del dimensionamento scolastico a Cervia fa innervosire il PD. I consiglieri locali esprimono preoccupazione per i tagli imposti dal Governo e temono ripercussioni sulla qualità dell’istruzione. La decisione arriva senza un confronto reale con le parti coinvolte, e questo solleva più di qualche dubbio tra chi si occupa di scuola ogni giorno.
"Seguiamo con apprensione la scelta del Governo e della struttura commissariale ad esso collegata di procedere con rapidità alla revisione del dimensionamento scolastico. In particolare, nella provincia di Ravenna e, nello specifico, a Cervia, si è deciso per l’accorpamento dell’Istituto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dimensionamento scolastico Sardegna, il 100% delle autonomie scolastiche salvate: la Giunta rifiuta i tagli imposti dallo Stato
La Regione Sardegna si oppone ai tagli imposti dallo Stato, confermando il suo impegno per salvaguardare le autonomie scolastiche.
Dimensionamento scolastico, Piero De Luca (Pd): "Scelte sbagliate dal Governo"
Il dimensionamento scolastico rappresenta un tema centrale per il sistema educativo italiano.
PD Cervia: Il dimensionamento scolastico non comprometta il lavoro della rete scolastica ed extrascolastica a sostegno delle fragilità di bambini e ragazzi,Seguiamo con apprensione la scelta del governo e della struttura commissariale collegata di procedere spediti sulla revisione del dimensionamento ... ravennanotizie.it
Dimensionamento scolastico degli istituti di Cervia, i sindacati ricevuti dall’Ufficio scolastico provincialeSi è svolto nella giornata di venerdì 6 febbraio l’incontro richiesto con urgenza al Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna sul tema del ... ravennanotizie.it
