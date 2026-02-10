Dall’opposizione arriva una critica forte contro la gestione della Rai. La senatrice Iv punta il dito contro quello che definisce il vero problema della tv pubblica: la presenza di personaggi come Andrea Pucci a Sanremo e, soprattutto, il ruolo di Tommaso Cerno, direttore de Il Giornale, che spesso viene al centro di polemiche e tentativi di censura. La discussione si accende su chi deve decidere cosa va in onda e chi rappresenta davvero l’azienda di Stato.

Dall’opposizione qualcuno accende un faro sulle vere priorità della Rai, che non sono la presenza, ormai saltata, del comico Andrea Pucci al festival di Sanremo o la presenza sulla tv di Stato del direttore de il Giornale, Tommaso Cerno, che un giorno sì e l’altro pure qualcuno vorrebbe censurare. Perché il problema, come fa notare la senatrice di Italia viva, Dafne Musolino, componente della commissione di Vigilanza Rai, “non è certo Tommaso Cerno”. E con un senso di realtà e di realpolitik che finora è mancato a quanti si stracciano le vesti per il suo contratto con la Rai, Musolino fa notare che “sarebbe un paradosso anche per l’opposizione farlo diventare la questione del contendere” dal momento che “la vigilanza è ferma da mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Cerno? Ecco qual è il vero problema della Rai”. La lezione della senatrice Iv a Pd e M5s

Approfondimenti su Andrea Pucci Il Giorno

Oggi alla Camera si è svolta una riunione dei capigruppo delle opposizioni in Commissione di Vigilanza Rai.

La decisione di affidare a Tommaso Cerno un nuovo programma su Rai 2 scoppia già in polemiche.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Andrea Pucci Il Giorno

Argomenti discussi: Tommaso Cerno compie 51 anni, festa milanese. Ecco chi c'era e cosa hanno mangiato gli ospiti; Report, nelle chat Ranucci-Boccia il giro gay: la ricostruzione del Giornale; Giletti in tv: ecco le chat tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci sulla lobby gay che offendono me e altri; Ranucci attacca il Giornale e inventa la bufala della chat manipolata. Ma ecco il testo integrale e i riferimenti alla lobby gay.

Tommaso Cerno cittadino onorario di Lusevera: ecco il riconoscimento | FOTOLusevera assegna la cittadinanza onoraria a Tommaso Cerno per il forte legame con il territorio e l’impegno nel giornalismo. nordest24.it

Tommaso Cerno compie 51 anni, festa milanese. Ecco chi c'era e cosa hanno mangiato gli ospitiIl direttore compie gli anni. Cinquantuno. Sempre sulla cresta dell'onda, la sua seconda vita - dopo quella in Parlamento - lo vede impegnatissimo in tv con Domenica in e sulla carta stampata alla dir ... rtl.it

LA GUERRA DELLE CHAT Il Giornale degli Angelucci diretto da Cerno in versione "metodo Boffo' apre la guerra delle chat. Ce ne sono migliaia che riguardano Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia nelle quali si parla di nomine ed esponenti politici di primo liv - facebook.com facebook