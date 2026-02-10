Cerimonia lampo Consiglio Toscana per Giorno Ricordo duro scontro su Bocchino

Firenze, 10 feb. (askanews) – Una seduta solenne durata poco più di un'ora, senza interventi esterni e conclusa con l'uscita dall'aula delle opposizioni di centrodestra. È questo l'esito della giornata del Consiglio regionale della Toscana dedicata al Giorno del Ricordo, segnata dalla decisione dell'Ufficio di presidenza di escludere, all'ultimo momento, l'intervento del giornalista e saggista Italo Bocchino, inizialmente previsto in programma come voce narrante di un docufilm sulle foibe. La scelta ha trasformato la commemorazione istituzionale in un caso politico, tanto per i toni quanto per la durata stessa della seduta: è infatti raro che un Consiglio regionale, per di più convocato in forma solenne per una ricorrenza nazionale, si esaurisca in appena sessanta minuti.

