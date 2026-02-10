Centro civico gestione prorogata di un anno

La giunta di Granarolo ha deciso di prorogare di un anno la gestione del centro civico di Cadriano, attraverso un nuovo addendum al patto di collaborazione con l’associazione Campus Adriani aps. La scelta arriva dopo aver approvato anche altre delibere, tra cui quella relativa a Casa Mokaite e al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Campus Adriani, Casa Mokaite, PIAO: le delibere approvate dalla giunta di Granarolo. La giunta ha approvato un addendum al Patto di collaborazione stipulato con l'associazione Campus Adriani aps per la gestione del centro civico di Cadriano. L'atto prevede, innanzitutto, la proroga di un anno del Patto, con decorrenza da gennaio. L'addendum introduce inoltre una modifica degli orari di apertura del bar del centro civico, che saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18; il sabato dalle 14 alle 18; la domenica dalle 10 alle 12. È prevista, inoltre, la possibilità di aperture straordinarie serali o in altri orari in occasione di eventi organizzati dall'associazione o su richiesta di altri utenti.

