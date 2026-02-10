Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser pronti per la seconda gravidanza? Parla lui

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si preparano a un’altra gravidanza. Lui conferma che stanno pensando di allargare la famiglia, senza nascondere i piani per il futuro. I due sono molto legati e vogliono avere altri figli, ma ancora non hanno dato una data precisa. La coppia si mostra serena e determinata a realizzare questo passo importante.

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, sognano di diventare nuovamente genitori? Parla il noto sportivo. Ci sono coppie che fanno rumore e coppie che fanno spazio. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser appartengono decisamente alla seconda categoria: crescono in silenzio, lontani dal clamore forzato, e quando tornano al centro del racconto lo fanno con una naturalezza che spiazza. Leggi anche Sanremo, annunciato il super ospite della prima serata del Festival Ignazio é stato intervistato dal settimanale NuovoTV dove ha raccontato: “Secondo me un secondo figlio va messo in cantiere in tempi rapidi. Dopo cinque anni di tentativi di concepimento naturale abbiamo affrontato un percorso di procreazione medicalmente assistita, ovvero la fecondazione in vitro. 🔗 Leggi su 361magazine.com

