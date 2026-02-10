C’è del marcio in Danimarca! | al D’Annunzio il teatro per ragazzi

Questa sera al Teatro D’Annunzio di Latina va in scena “C’è del Marcio in Danimarca!”, uno spettacolo rivolto ai ragazzi. Fa parte della stagione “Liberi di Scegliere”, promossa dal Comune di Latina e dall’ATCL. La pièce porta in scena un modo diverso di raccontare una storia, cercando di coinvolgere il pubblico giovane e far riflettere. La rappresentazione si inserisce in un ciclo di eventi pensati proprio per far avvicinare i più giovani al teatro e alla cultura.

All’interno della stagione Liberi di Scegliere organizzata dal Comune di Latina in collaborazione con ATCL, arriva per la rassegna del Teatro Ragazzi “C’è del Marcio in Danimarca!”. In scena Cristiano Arsì, Tommaso Cardarelli, Eric Paterniani, Gabriela Praticò e Gigi Palla, che cura anche il testo e la regia, in un giallo interattivo per giovani investigatori. La tragedia di Amleto viene portata in scena da una compagnia amatoriale di attori medici, della quale fa parte John Amish Watson alla quale viene data la parte del protagonista. In platea c’è Sherlock Holmes, inseparabile compagni di mille e complicate avventure di Watson.🔗 Leggi su Latinatoday.it

