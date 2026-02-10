CdS – Milan accordo per Mateta Ma servono nuovi esami al ginocchio

Il Milan ha trovato un accordo con il Lipsia per l’acquisto di Jean-Philippe Mateta. Tuttavia, il club ha deciso di sottoporre l’attaccante a nuovi esami al ginocchio prima di finalizzare tutto. La situazione resta in sospeso, e i tifosi aspettano notizie ufficiali.

2026-02-02 09:34:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: MILANO – Intrigo internazionale tra Londra e Milano per l’attaccante Jean-Philippe Mateta. I rossoneri stanno trattando l’acquisto del 28enne francese da diversi giorni, ma ieri sera è arrivata la svolta a sorpresa di un’operazione che sembrava a un passo dalla chiusura. Il Diavolo ha messo l’affare in stand-by perché vuole effettuare un approfondimento sulle condizioni fisiche della punta del Crystal Palace. Ieri il giocatore ha svolto accertamenti ma i rossoneri vogliono vederci chiaro sulle condizioni del ginocchio di Mateta e oggi potrebbe arrivare la decisione definitiva. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Milano Mateta

A breve si saprà se l’attaccante francese del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, potrà passare al Milan.

Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha subito un infortunio durante la gara contro il Sassuolo.

Ultime notizie su Milano Mateta

