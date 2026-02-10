Catherine Zeta-Jones interpreterà una consulente matrimoniale nel thriller ‘Cupid’

Catherine Zeta-Jones torna sul grande schermo con un ruolo inedito. La vincitrice di un Oscar e di un Tony interpreterà una consulente matrimoniale in ‘Cupid’, un thriller psicologico. La sua protagonista utilizza metodi che portano una coppia in crisi su un sentiero sempre più rischioso.

La vincitrice di un Oscar e di un Tony Award Catherine Zeta-Jones sarà la protagonista del thriller psicologico Cupid, in cui interpreterà una consulente matrimoniale i cui metodi spingono una relazione incrinata in un territorio sempre più pericoloso. Il film sarà diretto da Tate Taylor ( Ma, La ragazza del treno, The Help ) da una sceneggiatura dei fratelli Van Dyke ( Don’t Worry Darling “). Un thriller avvincente. Cupid segue una coppia la cui relazione è in crisi mentre cerca, nell’arco di un weekend, di ricucire il loro matrimonio a casa di una consulente matrimoniale apparentemente disponibile ma poco ortodossa ( Zeta-Jones ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Catherine Zeta-Jones critica un suo film, dicendo che non ha mantenuto la credibilità.

