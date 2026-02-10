A circa dieci giorni dalla sua morte, è stata finalmente resa nota la causa della scomparsa di Catherine O’Hara. L’attrice, che aveva conquistato il pubblico di Hollywood e i colleghi con il suo talento, si è spenta a 71 anni alla fine di gennaio. I messaggi di affetto e i ricordi condivisi sui social testimoniano quanto fosse amata nel mondo dello spettacolo. Ora, con questa notizia, si chiude un capitolo della sua lunga carriera e si ricorda il suo contributo al cinema e alla TV.

L'attrice, amatissima a Hollywood come hanno dimostrato i messaggi e i ricordi di varie star dell'industria, è morta prematuramente alla fine di gennaio all'età di 71 anni A circa 10 giorni dalla sua scomparsa prematura, è stata rivelata la causa di morte di Catherine O'Hara. L'attrice comica e due volte vincitrice dell'Emmy è morta nella sua casa di Los Angeles dopo una breve malattia, come confermato dai suoi rappresentanti della CAA. Il certificato di morte riporta che è stata cremata e che le sue ceneri sono state consegnate al marito, Robert "Bo" Welch. La causa di morte di Catherine O'Hara La star di Mamma, ho perso l'aereo, scomparsa venerdì 30 gennaio all'età di 71 anni, è morta per un'embolia polmonare, secondo quanto riferito dal Dipartimento della Salute . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Catherine O’Hara, rivelata la causa di morte della star di Mamma ho perso l’aereo

Approfondimenti su Catherine OHara

#Catherine-O'Hara || La nota attrice canadese Catherine O'Hara è morta a 71 anni nella sua casa di Los Angeles.

Catherine O’Hara, la famosa attrice canadese, è morta a 71 anni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Falleció Catherine O’Hara, estrella de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”

Ultime notizie su Catherine OHara

Argomenti discussi: È stata rivelata la causa della morte di Catherine O’Hara; Rivelata la causa della morte di Catherine O’Hara; Causa della morte di Catherine O’Hara, rivelata la battaglia privata contro il cancro del retto; Rivelata la causa della morte di Catherine O’Hara.

Catherine O’Hara, rivelata la causa di morte della star di Mamma ho perso l’aereoL'attrice, amatissima a Hollywood come hanno dimostrato i messaggi e i ricordi di varie star dell'industria, è morta prematuramente alla fine di gennaio all'età di 71 anni ... movieplayer.it

Rivelata la causa della morte dell’attrice di ''Mamma ho perso l’aereo'' Catherine O’HaraLa star canadese è venuta a mancare circa 10 giorni fa. Il suo rappresentante aveva parlato di una breve malattia ... gossip.it

Radio Garage. . HO VISTO UN FILM - CATHERINE O'HARA facebook