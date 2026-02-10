Catanzaro saldata | Regione recupera 470mila euro per disabili sbloccato il fondo Dopo di Noi

La Regione Calabria ha sbloccato 470mila euro destinati ai disabili di Catanzaro. Il fondo “Dopo di Noi” torna a disposizione, permettendo di finanziare progetti e servizi per le persone con disabilità. La notizia arriva dopo settimane di attese e preoccupazioni per famiglie e associazioni locali. Ora, con questi soldi, si potrà migliorare l’assistenza e le opportunità di inclusione. La città può tirare un sospiro di sollievo, in attesa di vedere come verranno utilizzati i fondi.

