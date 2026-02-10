Catanzaro saldata | Regione recupera 470mila euro per disabili sbloccato il fondo Dopo di Noi
La Regione Calabria ha sbloccato 470mila euro destinati ai disabili di Catanzaro. Il fondo “Dopo di Noi” torna a disposizione, permettendo di finanziare progetti e servizi per le persone con disabilità. La notizia arriva dopo settimane di attese e preoccupazioni per famiglie e associazioni locali. Ora, con questi soldi, si potrà migliorare l’assistenza e le opportunità di inclusione. La città può tirare un sospiro di sollievo, in attesa di vedere come verranno utilizzati i fondi.
Catanzaro e il Fondo “Dopo di Noi”: Una Svolta Inaspettata Grazie all’Intervento Regionale. La città di Catanzaro ha evitato un colpo durissimo al proprio welfare, recuperando 470.000 euro del fondo “Dopo di noi”. Questa somma era stata precedentemente restituita dall’amministrazione comunale guidata da Fiorita, rischiando di compromettere servizi essenziali per le persone disabili. L’azione dell’assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface, sollecitata dal consigliere regionale Marco Polimeni, ha scongiurato un danno significativo per il settore delle Politiche sociali della città calabrese.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Catanzaro Regione
Contributi per l'assistenza dei disabili: pubblicato il bando per il "Dopo di Noi", oltre 166 mila euro a disposizione
Il Comune ha pubblicato il bando per i contributi del “Dopo di Noi” 2021, destinati a sostenere le persone con disabilità prive di supporto familiare.
Dopo di noi, proteste dopo che Catanzaro ha restituito 400mila euro per incapacità di spenderli. E ora le associazioni si rivolgono alla Corte dei Conti
Dopo la restituzione di 400mila euro da parte di Catanzaro, le associazioni chiedono interventi alla Corte dei Conti.
Ultime notizie su Catanzaro Regione
Fondi Pru non rendicontati: accordo raggiunto tra Regione Calabria e Comune di CatanzaroL’accordo milionario è propedeutico alla firma tra le parti. Da ciò l’incertezza derivante dalla tempistica se commisurata alla vacanza di potere contrattuale da parte comunale per le possibili ... catanzaroinforma.it
Dopo di noi, Polimeni: l'assessore regionale Straface recupera quasi mezzo milione che il Comune di Catanzaro aveva persoGrazie all’impegno della Regione Calabria, e in particolare dell’assessore al Welfare Pasqualina Straface , intervenuta anche su nostra sollecitazione, ... catanzaro.gazzettadelsud.it
Segui la diretta streaming. Basket Academy Catanzaro VS Ondatel Virtus Matera - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.