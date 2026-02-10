Catanzaro fondi recupero urbano | da 8,5 a 3 milioni euro ma la crisi politica frena l’accordo

La disputa tra Regione Calabria e Comune di Catanzaro sui fondi del Piano di Recupero Urbano si complica ancora. Dopo settimane di tensioni, i soldi disponibili sono stati ridotti da 8,5 a 3 milioni di euro. La crisi politica tra le due parti blocca ancora l’accordo definitivo, lasciando le opere in stand-by. La situazione resta incerta, mentre le parti cercano un’intesa che ancora non arriva.

La disputa tra la Regione Calabria e il Comune di Catanzaro, legata a fondi del Piano di Recupero Urbano (Pru) non rendicontati, sembra giungere a una svolta. Un accordo, che potrebbe abbassare il debito da 8,5 milioni di euro a circa tre milioni di euro, è stato raggiunto tra le parti, aprendo la strada alla firma di un accordo formale. La situazione è resa complessa dalla recente crisi politica in Comune, con possibili dimissioni collettive della giunta che potrebbero ritardare la ratifica dell’intesa. La vicenda affonda le radici nel 2006, quando furono stanziati fondi regionali per interventi di recupero urbano a Catanzaro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Catanzaro Fondi

Il Comune di Catanzaro ha perso 300mila euro di fondi regionali destinati allo sviluppo urbano.

Il Comune di San Vincenzo ha recuperato 1,7 milioni di euro di tasse non pagate nel 2025.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Catanzaro Fondi

