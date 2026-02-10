Catania violenza sessuale | assoluzione piena in appello contestata la testimonianza della vittima

A Catania, la procura ha perso la causa contro due uomini accusati di aver violentato una donna dominicana. La sentenza di oggi in appello assolve completamente gli imputati, respingendo l’accusa e riconoscendo che il fatto non sussiste. La vittima aveva testimoniato, ma la corte ha contestato la sua versione dei fatti, portando a questa conclusione definitiva.

Catania, 10 febbraio 2026 – Si è concluso con un'assoluzione piena, per "il fatto non sussiste", il processo a carico di due uomini accusati di violenza sessuale ai danni di una donna dominicana di 36 anni, avvenuta nel dicembre 2024 sotto gli archi della Marina di Catania. La sentenza, emessa oggi dal Tribunale di Catania, ha scatenato immediate reazioni e sollevato interrogativi sulla gestione dei processi relativi a reati sessuali e sulla percezione della giustizia in casi di questo tipo. La vicenda, che aveva avuto un ampio risalto mediatico, risale a poco più di un anno fa. La donna aveva denunciato di essere stata aggredita mentre cercava riparo dal freddo sotto una pensilina.

