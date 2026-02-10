Castelsport 2025 | Sport e solidarietà raccolti 4600€ per progetti educativi in 6 comuni reggiani

La quattordicesima edizione di Castelsport si è appena conclusa con un risultato che fa piacere. In sei comuni reggiani sono stati raccolti 4600 euro, destinati a progetti educativi. La manifestazione, che anima il centro storico di Castelnovo Sotto, conferma la sua vocazione non solo sportiva, ma anche solidale. I partecipanti e gli organizzatori si sono messi in moto per un obiettivo concreto: aiutare l’istruzione e sostenere le scuole locali.

Castelsport, la manifestazione sportiva che anima il centro storico di Castelnovo Sotto, ha concluso la sua quattordicesima edizione con un bilancio positivo non solo per la promozione dello sport, ma anche per il sostegno concreto all’istruzione. Oltre 4600 euro sono stati raccolti e destinati a progetti educativi nelle scuole di sei comuni della provincia di Reggio Emilia: Castelnovo Sotto, Campegine, Cadelbosco di Sopra, Gattatico, Bagnolo in Piano e Poviglio. L’evento, svoltosi nel 2025, ha visto la partecipazione di 464 atleti, supportati dal lavoro di 250 volontari e dalla collaborazione di 32 società sportive locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

