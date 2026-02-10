Cassano | Il Napoli è squadra solo grazie al suo allenatore Conte in un modo o nell’altro terrà la barca dritta

Antonio Cassano ha detto che il Napoli deve tutto al suo allenatore. Secondo l’ex calciatore, senza il lavoro di Spalletti la squadra non sarebbe così forte e stabile. Cassano ha anche aggiunto che Conte, in un modo o nell’altro, riuscirà a mantenere la barca dritta anche in momenti difficili. Le sue parole sono arrivate durante il podcast Viva El Futbol, dove ha commentato la partita Genoa-Napoli.

Intervenuto nel corso del podcast Viva El Futbol, Antonio Cassano ha espresso la sua opinione su Genoa- Napoli. Le parole di Cassano. Il Napoli gioca ogni partita con un un uomo in meno (Buongiorno quando titolare, ndr). Io sono stato il primo a dire che secondo me Buongiorno era meglio sia di Bastoni che di Calafiori fino all’altro giorno, e ancora oggi lo penso. Però adesso sta giocando con paura, sta facendo cose allucinanti che poi, da difensore, me lo spieghi: sta facendo delle robe fatiscenti, una roba vergognosa. Due gol regalati: l’altro giorno il Napoli è partito con due gol di scarto per colpa dei disastri di Buongiorno sui due gol. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Nonostante le difficoltà, Antonio Conte ha dimostrato di saper gestire le situazioni complesse affidandosi anche ai propri calciatori.

