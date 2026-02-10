caso petrecca i giornalisti rai ritirano le firme

Il caso Petrecca si fa sempre più caldo. I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di ritirare le firme dalla telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La decisione arriva dopo le polemiche sollevate sulla conduzione dell’evento affidata al direttore Paolo Petrecca. La situazione si sta surriscaldando all’interno dell’azienda pubblica, con i giornalisti che chiedono chiarimenti e chiedono di rivedere alcune scelte fatte durante la trasmissione.

Si allarga il caso interno a Rai Sport dopo le polemiche per la telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina affidata al direttore Paolo Petrecca (foto). Al termine di un incontro con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, si apprende che Petrecca non condurrà la cerimonia di chiusura. L’azienda ha di fatto richiamato il direttore, chiedendogli un’assunzione di responsabilità e di ristabilire i corretti rapporti con la redazione, aprendo al tempo stesso a un confronto sindacale per comprendere le criticità emerse. La reazione dei giornalisti è infatti stata dura: il Comitato ha annunciato il ritiro delle firme da servizi, collegamenti e telecronache fino alla fine dei Giochi, parlando di un danno ai telespettatori, all’azienda e alla credibilità della testata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

